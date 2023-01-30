Video Haber Turkish Cargo, "Dünyada ne görseniz: İstanbul'dan" reklam filmini yayımladı | Video
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Turkish Cargo, "Dünyada ne görseniz: İstanbul'dan" reklam filmini yayımladı | Video

30.01.2023 | 16:17

Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo şirketi Turkish Cargo'nun mega aktarma merkezi SMARTIST'i tanıtan "Dünyada ne görseniz: İstanbul'dan" adlı reklam filmi yayımlandı.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, üç ayrı bölüm olarak çekilen serinin ilk filminde, Güney Asya'da yetişen ve aynı gün içinde Amerika'da bir restoranda servis edilen Barramundi balığının okyanus ötesi yolculuğu konu ediliyor.

İkinci film Paris'te bir müzayedede açık artırmaya sunulan Çin hanedanlığına ait kıymetli bir seramiğin Fransa'ya getirilişini anlatıyor.

Afrika'da üretilen boynuzlu kavunun yolculuk hikayesini konu alan üçüncü film ise Japonya'da bir manav tezgahında geçiyor.

Filmlerin sonunda her biri farklı ülkelere ait bu ürünlerin, İstanbul'dan geldiğini duyanların şaşkınlıklarını gizleyememesi üzerine, "Dünyanın lojistik merkezi: SMARTIST" vurgusu yapılıyor.

- "DOĞU VE BATI ARASINDAKİ TİCARETİN KÖPRÜSÜ OLDUK"

Açıklamada reklam filmleri hakkında görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, kargo taşımacılığında da çok büyük başarılara imza attıklarını vurguladı.

Bayrak taşıyıcı THY olarak havacılık tarihinin başlangıcından bugüne kadar olan süreçte hatırı sayılır bir yol kat ettiklerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olduk. Beklentilerin ötesinde sunduğumuz hizmet kalitemiz ve çevik yapımızla rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık. Dünyanın en büyük hubları (aktarma merkezi) arasında yer alan mega kargo tesisimiz SMARTIST'i inşa ettik. Bu stratejik yatırımımız ile Doğu ve Batı arasındaki ticaretin köprüsü olduk. Tüm bu başarılarımız coğrafi avantajımız kadar, havacılığın başlangıç dönemlerinde, 'İstikbal göklerdedir' vizyonu doğrultusunda çizilen stratejinin bir sonucudur ve asla tesadüf değildir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 yılı bizim için çok daha ayrı bir önem taşıyor. Ülkemizin 100. yıl hedefleri doğrultusunda, THY olarak bizler de geçmiş dönemlerdeki başarılarımızdan aldığımız cesaretle çok daha ötesini hedefliyoruz. Yaptığımız yatırımlar, oluşturduğumuz stratejilerimizle İstanbul'u dünyanın lojistik merkezi haline getiriyoruz."

- SMARTIST LOJİSTİK MERKEZİ

İstanbul Havalimanı'nda tek çatı altında en büyük endüstriyel bina olacak şekilde tasarlanan SMARTIST, 50'den fazla ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesiyle benzersiz bir konumda yer alıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen otomotivden bozulabilir gıdalara kadar çok geniş yelpazedeki ürünler önce SMARTIST'e uğrayarak buradan THY'nin geniş uçuş ağındaki ülkelere dağılıyor.

Mega tesis yalnızca eşsiz konumu ve büyüklüğü ile değil lojistik, depolama, otomasyon ve akıllı sistem teknolojileriyle de öne çıkıyor. Turkish Cargo'nun uçuş ağındaki liderliği ve altyapı yatırımları ile İstanbul'un eşsiz coğrafi avantajları birleştiğinde ise SMARTIST, uluslararası ticaret için benzersiz bir geçiş kapısı olma özelliği kazanıyor.

- TURKİSH CARGO

Dünyadaki üretim ve ticaret merkezlerine ulaşım için en iyi bağlantıları sağlayan Turkish Cargo, kaliteli hizmet anlayışı ile sunduğu cazip olanakları, müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak adına geliştirmeye devam ediyor.

Küresel taşıyıcı, her geçen gün artan lojistik talebe yönelik özel ve pratik çözümler üreterek bölgesel ve küresel ticareti geliştirirken, ihracatçı firmalara da destek olmayı sürdürüyor.

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