"Türkiye Yüzyılı" için büyük gün! Başkan Erdoğan: "7 ay içerisinde durmak yok, yola devam" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program ile "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıklıyor. Tanıtım toplantısı öncesinde Ankara Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, programda yeni dönemde neler yapılacağını anlatacağını belirterek, "Fakat 7 ayımız var, 7 ay içerisinde durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.