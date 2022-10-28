'Türkiye' Yüzyılı' için büyük gün! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yüzyıla Türkiye’nin damgasını vurması için Vizyon Belgesi’nin ortaya koyacak. Türkiye’nin Yüzyılı yeni bir umudun kapısını açacak. Peki Başkan Erdoğan’ın açıklayacağı belgede neler var? Gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün konuğu olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum değerlendirdi..