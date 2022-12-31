Video Haber Türkiye’de 2022 yılında neler yaşandı? - Almanak 2022 | Video
Türkiye’de 2022 yılında neler yaşandı? - Almanak 2022 | Video

Türkiye’de 2022 yılında neler yaşandı? - Almanak 2022 | Video

31.12.2022 | 10:11

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2022'yi bugün geride bırakıyoruz. Peki 2022 yılında neler yaşandı? İşte geride bıraktığımız yıldan öne çıkanlar...

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