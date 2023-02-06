Türkiye'nin dört bir yanından AFAD, UMKE, Jandarma ekipleri görevlendirildi | Video
Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, AFAD, UMKE, jandarma ve diğer kurumlar olmak üzere toplam 16 araç ile 46 personelin deprem bölgesine görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, depremin yaralarının sarılması amacıyla Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yardım kampanyası başlatıldığını ifade edildi.
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