TUSAŞ, KAAN'ın 'art yakıcı' çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu paylaştı | Video 12.12.2024 | 12:36 TUSAŞ, KAAN'ın art yakıcı (Afterburner) çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu "Yoğun istek üzerine: Yine Yeniden KAAN" notuyla paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Türkiye'nin beşinci nesil Milli Muharip Uçağı (MMU) KAAN'ın art yakıcı (Afterburner) testlerine dair bir video paylaştı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoya "Bu video yüksek miktarda ses içerebilir" notu eklendi.