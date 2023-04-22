Tuzla’da bulunan Penguen Sitesine ilk kazma Başkan Erdoğan’ın talimatıyla vuruldu | Video
Gaziosmanpaşa’da düzenlenen ‘Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Temel Atma Töreni’ sırasında ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası ve kira yardımlarının artırılacağı müjdelerini veren Başkan Erdoğan, program sırasında Tuzla’ya bağlandı. Bağlantı sırasında, Tuzla’da Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın site sakinleri ve hak sahipleri ile bire bir gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda yüzde yüz mutabakatla imzalanan 32 bin metrekarelik sitenin yıkımı için ilk kazma vuruldu.
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