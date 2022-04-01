Video Haber Ukrayna, Rus helikopterini imha ettiği görüntüleri yayınladı | Video
Ukrayna, Rus helikopterini imha ettiği görüntüleri yayınladı | Video

Ukrayna, Rus helikopterini imha ettiği görüntüleri yayınladı | Video

01.04.2022 | 19:42

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Ukrayna ordusu, Rus zırhlı aracını pusuya düşürerek, Mi-28 tipindeki savaş helikopterini havada vurduğu görüntüleri paylaştı.

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