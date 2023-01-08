Ukrayna-Rusya arasında esir takası: 100 asker serbest bırakıldı | Video

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Başkan Erdoğan'dan Manavgat'a Millet Bahçesi müjdesi | VİDEO 07.01.2023 | 19:56
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Başkan Erdoğan'dan Kumluca'da önemli açıklamalar | Video 07.01.2023 | 16:35
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Burhanettin Duran | Hadi, hepimiz cumhurbaşkanı olalım! 07.01.2023 | 16:22
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yeni bir esir takası yapıldığını duyurarak, iki ülke arasında 50 Ukraynalı ve 50 Rus askerinin takas edildiğini açıkladı.