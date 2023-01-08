Video Haber Ukrayna-Rusya arasında esir takası: 100 asker serbest bırakıldı | Video
Ukrayna-Rusya arasında esir takası: 100 asker serbest bırakıldı | Video

Ukrayna-Rusya arasında esir takası: 100 asker serbest bırakıldı | Video

08.01.2023 | 18:28

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yeni bir esir takası yapıldığını duyurarak, iki ülke arasında 50 Ukraynalı ve 50 Rus askerinin takas edildiğini açıkladı.

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