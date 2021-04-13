Video Haber Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan internette 'Unutulma Hakkı' ve 'Sosyal Medya Yasası' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan internette 'Unutulma Hakkı' ve 'Sosyal Medya Yasası' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan internette 'Unutulma Hakkı' ve 'Sosyal Medya Yasası' açıklaması
13.04.2021 | 12:11

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan internette 'Unutulma Hakkı' ve 'Sosyal Medya Yasası' açıklaması 00:48
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa ülkelerinde var olan "unutulma hakkı"nın Türk vatandaşları için de uygulanması konusunda büyük mücadele verdiklerini bildirdi.

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İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenler, sulh ceza hakimliğine başvurarak "unutulma hakkı"nın kullanılmasını talep edebilecek.

"Sosyal Medya Yasası" olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenler, sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. İlgili hakim, başvurucunun adının, kişilik haklarının ihlali kapsamındaki karara konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine yani "unutulma hakkı"nın kullandırılmasına karar verilebilecek.

Bu hususun hangi arama motorları (Google, Yandex gibi) için geçerli olacağı da kararda belirtilecek. Hakim, kararını 24 saat içinde verecek ve uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderecek.

Öte yandan, içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi de istenebilecek. Vatandaşlar, bu başvurularında adli birimlere herhangi ücret ödemeyecek.

"UNUTULMA HAKKININ UYGULANMASI İÇİN BÜYÜK MÜCADELE VERDİK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa ülkelerinde var olan "unutulma hakkı"nın Türk vatandaşları için de uygulanması konusunda büyük mücadele verdiklerini bildirdi.

Sayan, düzenlemeyle vatandaşların artık ilgili kanun çerçevesinde "unutulma hakkı"nı kullanabileceğine dikkati çekerek, "İnternet şirketleri, Avrupa adli makamları ve vatandaşlarına nasıl hizmet veriyorlarsa, bu ülkeye de öyle hizmet edecek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Unutulma hakkı"na ilişkin bilgi veren Sayan, şunları kaydetti:

"Bu, kişilerin ya da kurumların internet aramaları sonuçlarında isimleriyle ilgili çıkan haber, fotoğraf, video, bilgi ve belge gibi verilerin artık internet arama sonuçlarında olmasını istememe hakkıdır. Unutulma hakkı, dijital hafızada yer alan, geçmişte yaşanılan olumsuz olayların bir süre sonra unutulmasını, ayrıca vatandaşlarımızın başkaları tarafından bilmesini istemediği kişisel verilerinin silinmesini ve yayılmasının önlenmesini sağlıyor."

Sayan, paylaşımında, söz konusu hususa ilişkin sulh ceza hakimliğine iletilecek dilekçe örneğine de yer verdi.

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