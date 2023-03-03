Ulusal Risk Planı Toplantısı sonrası Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplantının kapanış konuşmasında sunum yaptı.
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