Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in keyfi yerinde! | Video
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Bir süredir 'Kaçış Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, iyileşti. Kendisini ziyarete gelenleri evinde ağırlayan ünlü şovmen, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir video paylaştı. Erbil'in paylaştığı videoda sağlık durumunun günden güne iyiye gittiği ve keyfinin yerinde olduğu gözlemlendi. İşte ünlü şovmenin sosyal medyada paylaştığı o video...