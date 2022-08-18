Üstün Dökmen'in ilk 'Başörtü' vukuatı değilmiş! Soru soran kadına saldırmaya çalışmış | Video
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'Başörtülü psikolog ve psikiyatrist olmaz' sözleri büyük tepki çeken Prof. Dr. Üstün Dökmen'le ilgili bir skandal daha ahaber'de ortaya çıktı. Dökmen'in daha önce bir konferansta başörtülülere hakaret etmekle kalmayıp, kendisine soru soran tesettürlü bir kadına bardak fırlatıp saldırmaya çalıştığı 'Sen kimsin? Bana soru soramazsın!' ifadeleriyle çıkıştığı öğrenildi.