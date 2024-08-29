Video Haber Vali Davut Gül, "1 kişi öldü, 47 vatandaşımız yaralandı" | Video
Vali Davut Gül,

Vali Davut Gül, "1 kişi öldü, 47 vatandaşımız yaralandı" | Video

29.08.2024 | 13:05

İstanbul Valisi Davut Gül, metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 47 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

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İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek metrobüs kazasında yaralanan hastalarını ziyaret etti.
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, "Metrobüs kazasında 48 vatandaşımız yaralandı. Bunlardan biri vefat etti. İkisi ağır yaralı. 45 vatandaşımız hafif yaralı. Hastanemizde hemşerilerimizi ziyaret ettik. Bu hastaneye 11 hemşerimiz geldi. 4 yatarak tedavi oluyor, diğerleri ayakta. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığına dikkat çeken Vali Gül, "Adli ve idari süreçler devam ediyor. Sağlık ekibimiz, kurtarma ekiplerimiz ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yaptılar. Kaza nedeni bundan sonraki süreçte adli ve idari soruşturma neticesinde ortaya çıkacak. İki metrobüs metrobüs yolundaki beyaz araçtan dolayı birbirine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını niye kesmedi diğer konular ileri safhalarda belli olacak" şeklinde konuştu.

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