Vatandaş 7'li Koalisyonun halini böyle özetledi! Sosyal medya onu konuştu | Video

Bir vatandaşın 7'li Koalisyon ve 14 Mayıs Genel Seçimleri ile ilgili paylaştığı video büyük ilgi gördü. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı. Ağacı budayan vatandaş etrafındaki ayrık dalları 7'li Koalisyon'a benzetti. Ayrık dalları keserek ağacın rahatça büyümesini sağlayan vatandaş "İşte Türk halkı da seçimlerde hadlerini bildirecek. 14 Mayıs'ta devletin etrafını böyle temizleyecek" yorumunda bulundu.