Video Haber Wagner lideri Prigojin tarih vererek duyurdu: Wagner'in varlığı sona eriyor! | Video
Wagner lideri Prigojin tarih vererek duyurdu: Wagner'in varlığı sona eriyor! | Video

Wagner lideri Prigojin tarih vererek duyurdu: Wagner'in varlığı sona eriyor! | Video

26.06.2023 | 18:54

Son dakika haberi... Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile Rus devleti arasında yaşanan krizde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, başlattığı isyan sonrası ilk kez açıklamada bulundu. Wagner'in varlığının sona ereceğini kaydeden Prigojin, "Rus askerlerinin kanını dökmemek için geri döndük. Wagner 1 Temmuz itibarıyla varlığına son verecek." şeklinde konuştu.

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