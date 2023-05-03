Yangın söndürme uçağı teslim töreni! Başkan Erdoğan da katıldı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen 2 yerli ve milli T70 helikopter ile 4 Air Tractor model uçak ve 1 insanlı keşif uçağının Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim törenine katıldı..