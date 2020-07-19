Yangını film gibi seyredip cep telefonuyla görüntülemeye çalıştılar | Video

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, çevredekilere korkulu anlar yaşatırken yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat süren yangını vatandaşlar film izler gibi izlerken bazıları da o anları cep telefonlarına kaydederken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.