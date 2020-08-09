Yemeğe gelen vatandaşlar şikayet edince... Değnekçiye Çamlıca Tepesi'nde gözaltı | Video
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İstanbul Polisi "Değnekçi" olarak adlandırılan korsan otoparkçılara operasyon düzenledi. Üsküdar'a bağlı Çamlıca Tepesi'nde bulunan bir restoranın önüne aracını park eden vatandaşlardan para talep eden bir kişi gözaltına alındı.