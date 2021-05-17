Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi | Video
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Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi | Video 17.05.2021 | 21:50
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, T129 Atam helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisinin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.