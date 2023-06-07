Yeni Bakanlar Kurulu TBMM'de yemin etti | Video

Türkiye Yüzyılı'nın Kabinesinde yer alan Bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. İlk yemini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlar yemin sonrası görevlerine resmen başlamış oldu.