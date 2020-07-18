Yerli otomobil için tarihi gün! Fabrikanın ilk harcı Başkan Erdoğan tarafından döküldü | Video

Türkiye'nin otomobili için tarihi gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında: "Türkiye’nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde konuşuyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 milyon metrekare alanda kurulacak fabrikada 4 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Yıllık 175 bin otomobil üretme kapasitesi olan fabrikada ilk araçların ise 2022 yılının sonunda banttan inmesi planlanıyor"