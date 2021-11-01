Yerli otomobil TOGG, İstanbul Park'ta piste çıktı! Bir aşama daha tamamlandı...0'dan 100 km'ye bakın kaç saniyede çıktı | Video

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesaplarından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. TOGG'un paylaşımında, "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye’de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı." ifadelerine yer verildi. Test videosunda, yerli otomobilin 0'dan 100 kilometreye 4,8 saniyede çıktığı görüldü.