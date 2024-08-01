Video Haber Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Başkan Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'de | Video
Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Başkan Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'de | Video

Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Başkan Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'de | Video

01.08.2024 | 11:16

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Toplantı öncesi Başkan Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

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