Yunanistan'ın zırhlı araç tahrikine karşı Türkiye hangi adımları atacak? | Video

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi dikkati çekti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuyu A Haber'de değerlendirdi.