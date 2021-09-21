Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | Video
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | Video 21.09.2021 | 09:15
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Hava Durumu 21-09-2021 21.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 20-09-2021 20.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 19-09-2021 19.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 18-09-2021 18.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 17-09-2021 17.09.2021 | 08:00
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Meteoroloji’den Afyonkarahisar ve Denizli için "Sarı Kodlu" uyarı | Video 16.09.2021 | 10:13
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Hava Durumu 16-09-2021 16.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 15-09-2021 15.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 14-09-2021 14.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 13-09-2021 13.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 12-09-2021 12.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 11-09-2021 11.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 10-09-2021 10.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 09-09-2021 09.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 08-09-2021 08.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 07-09-2021 07.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 06-09-2021 06.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 05-09-2021 05.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 04-09-2021 04.09.2021 | 08:00
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.