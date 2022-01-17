Kalp Yarası 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Anne olacakmış" | Video

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası, heyecan dolu yeni bölümüyle 17 Ocak Pazartesi 20.00'de atv'de!

Adnan'ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande'nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur. Babasının ani ölümüyle sarsılan Ferit kendine gelmeye çalışırken, hiç beklemediği bir detay onu başka sorulara götürür.

Ayşe ise Şahin ve Mirza'nın amacını sonunda öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

Hande ve Yaman, geçmişin intikamını Sancakzadeler'den acı bir şekilde alırken, Ayşe ve Ferit'e nasıl bir sürpriz yapacaktır?