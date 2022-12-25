Kardeşlerim'de Ömer’in doğum günü olaylı bitti! Kardeşlerim 73. bölüm izle | Video

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı sevilen dizi “Kardeşlerim” Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Tolga'nın babası hastaneye kaldırıldı. Gönül'e bir kez daha yardım eden Akif, bunları paraya çevirmekte gecikmez. Fakat Tolga'nın babasından kurtulması sandığı kadar kolay değildir. Bir şekilde hastaneden ve gözaltından kurtulur ve yine peşlerine düşer. Doruk ise annesinin dediklerini doğrulatmak için Asiye'nin iş yerine gider. Kamera görüntülerine ulaşır ve annesinin yalan söylediğini öğrenir. Annesi ile yüzleşip evi terk eden Doruk, Asiye'nin kendisini affetmesi için kapısında yatar. Soğukta ona acıyan Asiye dayanamaz ve onu affeder. Suzan ve Ahmet, Ömer'e doğum günü kutlaması organize ederler. Bunu çok kıskanan Sarp, sürpriz partiyi bozar. Akif, Leyla'ya sessiz kalması karşılığında babasından kesin kurtulmasını sağlamayı teklif eder. Bunu sağlamak için de Gönül'den para ister anacak ikili arasındaki konuşmaları Orhan duyar ve Şengül'e yaptıklarını öğrenir. Bu gerçek karşısında dehşete düşen Orhan, ondan boşanmaya karar verir. Ömer'in kutlamasında Süsen ve Leyla tartışırlar. Leyla'yı kıskanan Süsen, Ömer ile arkadaşlığını kesmesini ister. Leyla ise Ömer'e abisinin ölümü hakkında gerçekleri anlatacağını söyleyince ikili arasındaki arbedede Leyla merdivenlerden çok kötü düşer. Olanlara Sarp şahit olur. Boşanacağını Gönül'e söylemeye gelen Orhan ise onu hamile olduğu haberi ile yıkılır.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!