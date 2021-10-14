Video Kuruluş Osman Karayel’in yasını tutan Osman Bey, yeni yoldaşını böyle seçti!
Karayel’in yasını tutan Osman Bey, yeni yoldaşını böyle seçti!

Karayel’in yasını tutan Osman Bey, yeni yoldaşını böyle seçti!

14.10.2021 | 01:18

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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 66’ncı bölümünde çok sevdiği atı Karayel’in katledilmesi ile büyük üzüntü yaşayan Osman Bey, yeni atını seçti.

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