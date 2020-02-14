Kuruluş Osman 11. son bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak? | Video

Kuruluş Osman 11. son bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin en çok izlenen ve en sevilen dizilerinden Kuruluş Osman nefes kesen son bölümüyle ekranlarda yerini almıştı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin son bölümünün hemen ardından ise 11. son bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 11. son bölüm fragmanı aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleri heyecanlandırdı. "Ya şehadet şerbeti içeriz, ya da yolumuza hür devam ederiz!"

KURULUŞ OSMAN 11. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?