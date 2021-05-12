‘Kuruluş Osman’ 58’inci bölüm... Osman Bey, evlilik kararını beylerle istişare etti | Video

ATV'nin sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman' bu hafta 58'inci bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümde önemli gelişmeler yaşandı. ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 58’inci bölümünde, Şeyh Edebalı’nın Malhun Hatun’la evlenmesi yönündeki tavsiyesini değerlendiren Osman Bey, konuyu Kayı beyleri Gündüz Bey ve Bamsı Bey’e açtı ve görüşlerini aldı.