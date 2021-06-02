'Kuruluş Osman' 61. bölüm... Osman Bey Alplerine seslendi: Yolumuz intikam yolu, dönersek bu cihan bize zindan olsun | Video
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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 61’inci bölümünde, Bamsı Bey’in intikamını almak için yanıp tutuşan Osman Bey, beklediği fırsatı elde edince derhal alplerini topladı. Cenk meydanına çıkmadan evvel alplerine konuşan Osman Bey, intikam yemini etti.