Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 88. Bölüm TEK PARÇA İZLE! ATV Kuruluş Osman Son Bölüm FULL İZLE | Video
Kuruluş Osman 88. Bölüm TEK PARÇA İZLE! ATV Kuruluş Osman Son Bölüm FULL İZLE | Video

Kuruluş Osman 88. Bölüm TEK PARÇA İZLE! ATV Kuruluş Osman Son Bölüm FULL İZLE | Video

31.03.2022 | 08:32

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Kuruluş Osman 88. Bölüm Tek Parça izle! Kuruluş Osman dün akşam 88. bölümüyle ATV ekranlarına geldi. Dizinin yayın saatini kaçıranlar Kuruluş Osman son bölüm izle linki üzerinden bu haftaki yeni bölümü araştırıyor. Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler oldu? "Osman Bey İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır." ATV Kuruluş Osman 88. Bölüm Full izle ekranı üzerinden son bölümü Kesintisiz ve Tek Parça olarak izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

VİDEO DEVAM EDİYOR

ATV KURULUŞ OSMAN 88. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Osman Bey, kıyasıya çarpıştığı maskeli düşmanını elinden kaçırır. Buna Barkın sebep olur. Osman Bey Barkın'a karşı nasıl bir tavır alacaktır? Söğüt'teki patlama da ağır yaralanan Şeyh Edebalı ayrıca zehirlenmiştir. Edebalı'yı iyileştirmek için çareler aranmaktadır. Bir yandan da bunu kim yaptı sorusu dolaşır ortalıkta. Bala Hatun Cornelia ve Zehra'yı çağırtır. Usta'nın emriyle Edebalı'yı zehirleyen Cornelia açığa çıkacak mıdır? Edebalı şifasını bulacak mıdır?

KARANLIK GÜÇLERİN YENİ HEDEFİ SELCAN HATUN

Karanlıktaki düşmanlarını açık etmek için Osman Bey, Gündüz Bey ve Ayşe Hatun üzerinden büyük bir oyun kurmuştur. Herkes Turgut Bey ve Kosses'in, Osman Bey'e düşman olduğuna inanmaktadır. Usta ve Nikola bu düşmanlığı kendi lehine çevirmek için nasıl hamleler yapacaklardır? Bu düşmanlık Barkın'ı hataya sürükleyecek midir? Karanlık güçlerin yeni hedefi Selcan Hatun'dur. Kayı Obasının bacı beyi olan Selcan Hatun şehit mi edilecektir?

OSMAN BEY VE ALPLERİ İNHİSAR'A SIZIYOR

Bütün yaşananlara rağmen Osman Bey İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir. Osman Bey'in sinsi düşmanı Usta, onun planlarını çözebilecek midir? Turgut Alp, Kosses ve Alpleriyle İnhisar'a sızan Osman Bey İnhisar'ı fethedebilecek midir?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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