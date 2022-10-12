Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne! Osman Bey Orhan’a beylik dersleri verdi! | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 100. Bölümünde Osman Bey’in oğlu Orhan, Kuzeyli Savaşçılar tarafından pusuya düşürüldü. Kuzeylilerden ‘Dan’, Orhan’ı köşeye sıkıştırıp parmaklarını kırdı. Osman Bey ve Malhun Hatun’un Kuzeyli savaşçıların elinden Orhan’ı kurtardığı sahne geceye damga vurdu.