Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı! | Video

ATV'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman', bugün 72'nci bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın heyecan dolu 72'nci bölümünde tekfurlar tarafından kaçırılan Türk çocuklarını kurtarabilmek için her yolu deneyen Osman Bey, çocukların manastırda tutulduğunu öğrenince derhal harekete geçti. İşte ayrıntılar...