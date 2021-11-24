Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı! | Video
Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı! | Video

Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı! | Video

24.11.2021 | 21:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuruluş Osman’da heyecan dolu sahne: Osman Bey Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı! | Video 01:00
Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı! | Video 24.11.2021 | 21:41
Kuruluş Osman 72. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! Ey Rabbim… 00:28
Kuruluş Osman 72. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! "Ey Rabbim…" 23.11.2021 | 12:18
Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı... Alpler! Turgut Bey için! | Video 00:28
Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı... "Alpler! Turgut Bey için!" | Video 18.11.2021 | 01:09
’Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Kayı Obası’na yapılan baskının faturası ağır oldu! Gonca Hatun şehit düştü! | Video 00:59
'Kuruluş Osman'a damga vuran sahne: Kayı Obası’na yapılan baskının faturası ağır oldu! Gonca Hatun şehit düştü! | Video 17.11.2021 | 22:42
Kuruluş Osman 71. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Kayı Obası’na ağır darbe | Video 00:49
Kuruluş Osman 71. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Kayı Obası'na ağır darbe | Video 17.11.2021 | 13:31
Kuruluş Osman 71. bölüm 1. tanıtımı... ‘’Andım olsun ki, Gonca’nın ve cümle şehitlerin kanını yerde koymayacağm!’’ | Video 00:30
Kuruluş Osman 71. bölüm 1. tanıtımı... ‘’Andım olsun ki, Gonca’nın ve cümle şehitlerin kanını yerde koymayacağm!’’ | Video 11.11.2021 | 00:28
Osman Bey’in duası | Video 00:59
Osman Bey'in duası | Video 11.11.2021 | 00:25
Osman Bey’e ve kayılara Nıkea’da zehirli tuzak! | Video 00:59
Osman Bey’e ve kayılara Nıkea’da zehirli tuzak! | Video 11.11.2021 | 00:25
Kuruluş Osman’da heyecan dolu sahne: Osman Bey’e hain pusu | Video 00:59
Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey’e hain pusu | Video 10.11.2021 | 22:18
Kuruluş Osman 70. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:48
Kuruluş Osman 70. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 10.11.2021 | 13:44
Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı... Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir! | Video 00:28
Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı... "Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!" | Video 08.11.2021 | 23:51
Osman Bey ahaliye öyle bir konuşma yaptı ki! Osman Bey’in harekat planı Nikola’yı dağıttı! | Video 00:59
Osman Bey ahaliye öyle bir konuşma yaptı ki! Osman Bey’in harekat planı Nikola’yı dağıttı! | Video 04.11.2021 | 00:34
Kuruluş Osman 70. bölüm fragmanı | Video 00:29
Kuruluş Osman 70. bölüm fragmanı | Video 04.11.2021 | 00:00
Cerkutay, Aygül Hatun’a böyle açıldı! Sosyal medya yıkıldı! | Video 00:58
Cerkutay, Aygül Hatun’a böyle açıldı! Sosyal medya yıkıldı! | Video 03.11.2021 | 23:27
Osman Bey ve Turgut Alp arasında buzlar eridi! | Video 00:58
Osman Bey ve Turgut Alp arasında buzlar eridi! | Video 03.11.2021 | 22:52
Osman Bey’den Tekfurlara sürpriz: Türkün huzur bulmadığı yerde kimsenin huzuru yoktur | Video 00:59
Osman Bey'den Tekfurlara sürpriz: Türkün huzur bulmadığı yerde kimsenin huzuru yoktur | Video 03.11.2021 | 21:41
’Kuruluş Osman’ 69. bölüm 2. fragman | Video 00:28
'Kuruluş Osman' 69. bölüm 2. fragman | Video 01.11.2021 | 23:19
Kuruluş Osman 69. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 00:29
Kuruluş Osman 69. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 28.10.2021 | 10:46
Kuruluş Osman 69. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm tanıtımı yine nefes kesti... 00:29
Kuruluş Osman 69. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm tanıtımı yine nefes kesti... 28.10.2021 | 00:32
Osman Bey yaralanan Bala Hatun’un başından bir an olsun ayrılmadı 00:45
Osman Bey yaralanan Bala Hatun'un başından bir an olsun ayrılmadı 27.10.2021 | 22:36

ATV'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman', bugün 72'nci bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın heyecan dolu 72'nci bölümünde tekfurlar tarafından kaçırılan Türk çocuklarını kurtarabilmek için her yolu deneyen Osman Bey, çocukların manastırda tutulduğunu öğrenince derhal harekete geçti. İşte ayrıntılar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA