Moğol Komutan Nayman uçlarda! | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 115. Bölümünde Nayman’ın 40 bin nökerle hedefi uçlardır. Osman Bey, Nayman’a karşı savaşmakta kararlıdır ve bu uğurda bütün Türk beylerini gazaya davet eder.