Moğol Komutan Nayman uçlarda! | Video
‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 115. Bölümünde Nayman’ın 40 bin nökerle hedefi uçlardır. Osman Bey, Nayman’a karşı savaşmakta kararlıdır ve bu uğurda bütün Türk beylerini gazaya davet eder.
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