Video Kuruluş Osman Moğol Komutan Nayman uçlarda! | Video
Moğol Komutan Nayman uçlarda! | Video

Moğol Komutan Nayman uçlarda! | Video

02.02.2023 | 00:25

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 115. Bölümünde Nayman’ın 40 bin nökerle hedefi uçlardır. Osman Bey, Nayman’a karşı savaşmakta kararlıdır ve bu uğurda bütün Türk beylerini gazaya davet eder.

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