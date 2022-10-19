Osman Bey: “Ayaklan oğul, sabırlı ol! Sabrın sonu ebed müddet bir devlettir” | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 101. Bölümünde Osman Bey, Kuzeyli Savaşçıların elinden kurtardığı oğlu Alaeddin’e “Bu yurda sahip çıkmak sizin boynunuz borcudur. Yok öyle yeise kapılıp güçten düşmek! Ayaklan oğul, sabırlı ol! Sabrın sonu selamettir, sabrın sonu ebed müddet bir devlettir” sözleriyle ders verdi.