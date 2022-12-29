Osman Bey Bilecik, Karacahisar ve Kulucahisar’ı geri aldı | Video

‘Kuruluş Osman’ın 110’uncu Bölümü sürprizlerle dolu gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey’in kurduğu büyük oyunla İsmihan Sultan’a teslim ettiği Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kaleleri’ni geri aldı.