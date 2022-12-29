Video Kuruluş Osman Osman Bey Bilecik, Karacahisar ve Kulucahisar’ı geri aldı | Video
Osman Bey Bilecik, Karacahisar ve Kulucahisar’ı geri aldı | Video

Osman Bey Bilecik, Karacahisar ve Kulucahisar’ı geri aldı | Video

29.12.2022 | 00:16

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‘Kuruluş Osman’ın 110’uncu Bölümü sürprizlerle dolu gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey’in kurduğu büyük oyunla İsmihan Sultan’a teslim ettiği Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kaleleri’ni geri aldı.

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