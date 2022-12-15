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Osman Bey, Sultan Mesut’u tahta çıkarmak için Konya’ya hareket etti | Video 15.12.2022 | 00:34
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‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 108. Bölümünde İsmihan Sultan’ın; Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kalelerine Olof’a ait güçleri gönderip kurduğu oyunu bozması ve Sultan Mesut’un onun tarafından sarayda tutulduğu öğrenmesi üzerine Osman Bey, Alpleriyle beraber Konya’ya hareket etti.