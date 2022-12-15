Osman Bey, Sultan Mesut’u tahta çıkarmak için Konya’ya hareket etti | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 108. Bölümünde İsmihan Sultan’ın; Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kalelerine Olof’a ait güçleri gönderip kurduğu oyunu bozması ve Sultan Mesut’un onun tarafından sarayda tutulduğu öğrenmesi üzerine Osman Bey, Alpleriyle beraber Konya’ya hareket etti.