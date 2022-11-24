Osman Bey ve Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan’a rest çekti! | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 105’inci Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan, Osman Bey’in günden güne topraklarına toprak kattığını öğrenip Yenişehir’e geldi ve Osman Bey’in önünü kesmek için ilk adımları attı.