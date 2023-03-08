Osman Bey’in büyük oyunu! işte iki düşmanını birbirine böyle düşürdü! | Video
‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 117. bölümünde; Nayman, beylerin evlatlarının canını bağışlaması karşılığında altınlarını geri istedi. Osman Bey ise Türkmen Beyleri’nin evlatlarının canlarını kurtarmak, Nayman’ın gücünü kırmak ve düşmanı Olof’la birbirine düşürmek için büyük bir oyun kurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:54
01:09
00:46
12:13
06:55
03:26
05:46
Osman Bey, oğlu Orhan’ın yanında: Yeise düşmek yok! | Video 02.02.2023 | 00:25
07:29
Moğol Komutan Nayman uçlarda! | Video 02.02.2023 | 00:25
00:45
00:50
00:30
00:46
05:03
07:37
01:05
04:41
Osman Bey, Kantakuzenos’un cezasını işte böyle kesti! | Video 12.01.2023 | 00:12
02:29
01:05