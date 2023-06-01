Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya hem dansı, hem de ayaklarıyla sosyal medyanın gündeminde! | Video

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yer aldığı müzikalin son oyununda rol arkadaşları Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Enis Arıkan, ve İbrahim Selim gibi isimlerle kutlama yaptı. Serenay Sarıkaya, veda partisinde ise kurtlarını döktü. Geçtiğimiz gün ise ‘Aile’ dizisinin sezon finali partisine katılan Sarıkaya, giydiği ayakkabıyla gündeme geldi. Daha önce ayak parmaklarıyla gündem olan Serenay Sarıkaya’nın yine ayakları ilgi çekti. İşte ünlü oyuncunun o karesi!