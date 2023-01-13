Burcu Kara ikinci kez anne olmuştu! Burcu Kara’dan duygusal paylaşım: Zor bir süreçti! | Video
‘Romantik Komedi’, ‘Haziran Gecesi’, ‘Hakim’, ‘Tatar Ramazan’, ‘Ben Bu Oyunu Bozarım’ gibi birçok farklı yapımda başarılı bir performans sergileyen ünlü oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz ay ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında evlenen Burcu Kara, bugün sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu. İşte ikinci kez anne olan Burcu Kara’nın o paylaşımı!
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