Burhan Çaçan'ın ölüm haberini alan İrem Derici'den duygulandıran paylaşım: "Paramparçayım" | Video
Türk Halk Müziği'nin usta sanatçılarından Burhan Çaçan, dün evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan İrem Derici, sosyal medya hesabından Çaçan'la bir videosunu paylaşarak "Kalbim paramparça, yerin dolmayacak" ifadelerini kullandı.
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