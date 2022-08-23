Civan Canova’nın cenazesinde saygısızlık! Civan Canova’nın cenaze törenine katılan kadın selfie çekmeye çalıştı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
00:21
00:40
00:36
Küçük İbo, Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu o zamanları anlattı | Video 22.08.2022 | 10:30
00:11
01:44
00:56
Murda'dan hayranlarına unutulmaz konser | Video 19.08.2022 | 19:52
00:41
00:57
Demet Şener günlük spor rutinini paylaştı, fit vücudu hayran bıraktı | Video 18.08.2022 | 09:39
00:25
Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuzda şov yaptı | Video 18.08.2022 | 09:28
00:21
Ece Erken kırmızı bikinisiyle plajı yıktı geçti | Video 17.08.2022 | 14:42
00:14
02:28
01:12
00:19
00:12
00:18
00:46
Yarın evlenecek olan Petek Dinçöz kına gecesi yaptı | Video 15.08.2022 | 23:52
00:37
Akciğerinde kitle tespit edilen ve tedavisine cevap alınamayan usta oyuncu Civan Canova, 67 yaşında hayatını kaybetti. Birçok projede yer alan Civan Canova’nın cenazesi bugün Zincirlikuyu’da düzenlenen törenle defnedildi. Ancak bu cenaze törenine damga vuran bir an yaşandı. Cenaze törenine katılan bir kadın Civan Canova’nın eski eşi Açelya Akkoyun ile selfie çektirmek istedi. O anlar kameralara böyle yansıdı!