Video Magazin Civan Canova’nın cenazesinde saygısızlık! Civan Canova’nın cenaze törenine katılan kadın selfie çekmeye çalıştı! | Video
Civan Canova’nın cenazesinde saygısızlık! Civan Canova’nın cenaze törenine katılan kadın selfie çekmeye çalıştı! | Video

Civan Canova’nın cenazesinde saygısızlık! Civan Canova’nın cenaze törenine katılan kadın selfie çekmeye çalıştı! | Video

23.08.2022 | 18:49

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Civan Canova’nın cenazesinde saygısızlık! Civan Canova’nın cenaze törenine katılan kadın selfie çekmeye çalıştı! | Video 00:20
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Akciğerinde kitle tespit edilen ve tedavisine cevap alınamayan usta oyuncu Civan Canova, 67 yaşında hayatını kaybetti. Birçok projede yer alan Civan Canova’nın cenazesi bugün Zincirlikuyu’da düzenlenen törenle defnedildi. Ancak bu cenaze törenine damga vuran bir an yaşandı. Cenaze törenine katılan bir kadın Civan Canova’nın eski eşi Açelya Akkoyun ile selfie çektirmek istedi. O anlar kameralara böyle yansıdı!

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