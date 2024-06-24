Esin Gündoğdu 72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu'nun yepyeni paylaşımı olay oldu!

Ekranların aranan komedi oyuncularından Esin Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda ameliyat olmadan sadece sağlıklı beslenerek 2 yılda 72 kilo vermiş bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Son hali ile övgüleri toplayan Esin Gündoğdu değişimi ile ağızları açık bırakıyor. Adeta kendini baştan yaratan Esin Gündoğdu geçen günlerde aşkı da buldu. Bugün yepyeni bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, herkesin beğenisini kazandı. İşte Esin Gündoğdu’nun o paylaşımı!