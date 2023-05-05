Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur "Bu tesettür değil. Geçiş sürecindeyim" | Video

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Tuğçe Tayfur, geçen haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından da fotoğraflarını silerek dikkatleri üzerine çeken Tuğçe Tayfur tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu. Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yeni kare geldi.