GQ Türkiye MOTY 2023 Ödül Töreni'nde Şener Şen’in konuşması | Video
GQ Türkiye Men of the Year 2023 ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Oyuncu Şükrü Özyıldız’ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla yaşama özgünlük katan isimler ödüllendirildi. Ece Sükan’ın kırmızı halı röportajlarını gerçekleştirdiği törende cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.
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