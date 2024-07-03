Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı evlendi! İşte Kerem Kupacı’nın düğününden ilk kareler!

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Pikaçu Kerem" rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. 53 yaşındaki Kerem Kupacı'dan müjdeli haber geldi. Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı damat oluyor! Kerem Kupacı, uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile bugün nikah masasına oturdu. İşte Kerem Kupacı’nın düğününden ilk kareler!