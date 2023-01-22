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İrem Derici:

İrem Derici: "Bugün 'Bursa Bülbülü' benim" | Video

22.01.2023 | 08:39

Bursa'da İrem Derici unutulmaz bir konsere imza attı. Performans ve sahne şovuyla büyük ilgi toplayan İrem Derici, ''Bugün Bursa Bülbülü benim. Gerçi benden bülbül olur mu artık bilmiyorum ama en gariban kuş hangisi arkadaşlar, garip bir serçe. '' ifadelerini kullandı.

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Son yılların en çok konuşulan ünlü isimlerinden biri olan İrem Derici, Bursa'da unutulmaz bir konsere imza attı. Bursa'da sahne alan İrem Derici, performansları ve sahne şovlarıyla büyük beğeni topladı. Bursalı oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' filmine atıf yapan Derici; ''Bugün Bursa Bülbülü benim. Gerçi benden bülbül olur mu artık bilmiyorum ama en gariban kuş hangisi arkadaşlar, garip bir serçe." dedi. O esnada güzel şarkıcının maskelerini yaptırıp 'Seferberlik başarı ile yerine getirildi beton' pankartını açan Bursalı kadınlara teşekkür etti. Sözlerine devam eden Derici; "Ağlayacağız da sızlayacağız da ama genel olarak eğleneceğiz." diyerek 'Acemi Balık' şarkısını seslendirdi.

İREM DERİCİ: BURSA'YI ÇOK SEVİYORUM
'Yansın Geceler' şarkısı ile konserine start veren şarkıcı Bursalılara adeta müzik şöleni yaşattı. Sahnedeki performansının yanı sıra, danslarıyla da dikkatleri üzerine çeken Derici, geçmişten günümüze dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi. 'Yazsın Bana', 'Acemi Balık' ve 'Tektaş' adlı hit şarkılarını, harika performansıyla sergileyen İrem Derici, sahnesiyle tam not aldı. Şarkı aralarında dinleyiciler ile sık sık sohbet eden Derici, Bursa hayranlığını dile getirdi. Derici, "Bursa'yı çok başka seviyorum. 1.sırada İstanbul. 2. Sırada Bursa, 3. Sırada İzmir. Bu sene Allah'tan çok geldim, daha sık görüşeceğiz zaten." diyerek gönülleri fethetti.

İREM DERİCİ: MAGAZİNDE TANIDIĞINIZ İREM BAŞKA!
Son zamanların en çok dinlenen şarkıları arasında bulunan 'Bi Tek Ben Anlarım' şarkısını sevdiğini dile getiren Derici: "Magazinde bildiğiniz bir İrem Derici var, ağzı bozuk. Bir de içinde bir kedicik var ondan haberiniz yok, ayak yıkar öyle bir tip. Magazine gösterdiğim kadar beni biliyorsunuz ya, hani ben yalnızım diye ağlıyorum ya, ben bu yaz ohooo, bütün sarı taksiler benimdi öyle diyeyim size. Ama bir tane kalbimi paramparça eden bir hikayem oldu, o da milli marş gibi oldu bu şarkı ama her söylediğimde canımı acıtır." diyerek beğenisini belirtti.

Bursalı merhum sanatçı Harun Kolçak'ı anan Derici, "Gir Kanıma şarkısı çıktığında ben 4 yaşındaydım. Beni susturabilen tek şarkıdır. Bu şarkıyla büyüdüm ve Allah bana şarkının sahibiyle Harun Kolçak ile bu şarkıyı düet yapma fırsatı verdi." dedi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçen senekii Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'da bir dinleyicinin 'İrem bizi pavyona götür' söylem üzerine 'Size pavyon açarım ben' söylemi üzerine günlerce konuşulmuştu. O söylemini tekrar hatırlatılan Derici; 'Geçen sene Bursa'da böyle söylemiştim. Valla bu gidişle o sözü tutacağız gibi görünüyor' dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan İrem Derici, kendi şarkılarının yanı sıra gündemde olan şarkıları da kendi yorumuyla Bursalı sevenlerine seslendirdi. Bursa dinleyicisinin enerjisine hayran kalan Derici, yalnız bırakmadıkları için Bursalılara teşekkür etti.

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